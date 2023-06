Du chanvre semé pour la première fois à Malines comme matériau de construction écologique

La ville de Malines a donné l'autorisation de cultiver du chanvre dans un champ situé dans le village de Leest. Le champ sera ensemencé ce mercredi. "Le chanvre sera utilisé pour fabriquer des matériaux de construction durables", explique l'échevin de l'agriculture Arthur Orlians (Open VLD). "Les applications sont infinies. Nous pouvons en faire de l'isolant, des planches, des poteaux, des clôtures, de l'huile... et surtout, il est respectueux de l’environnement. Cette plante pousse très vite. On la sème aujourd’hui et en septembre, on peut récolter des plants de plus de 3 mètres. Cela pousse donc plus vite que les arbres et élimine également le CO2 de l'air".