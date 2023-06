Gand aura une école secondaire anglophone, la première de Flandres orientale et occidentale

Une inscription dans la nouvelle école secondaire coûte près de 20.000 euros par an. "Mais les élèves reçoivent toute une série de choses pour ce minerval", souligne la coordinatrice Arline Martens. Le programme d’études est divisé en huit domaines d’apprentissage. Il ne suit pas le programme d’enseignement secondaire néerlandophone de Belgique.

"Nous travaillons en petits groupes, les enseignants continuent à se former en permanence, et nous sommes soumis à une inspection internationale stricte". L’école secondaire sera implantée au même endroit que l’école primaire, qui existe depuis 2012. "Il est difficile d’estimer si cette école attirera beaucoup de monde, mais je peux imaginer que des expats qui travaillent à Anvers ou Bruxelles viendront plus volontiers habiter dans les provinces plus calmes et rustiques de Flandres occidentale et orientale".