Gand : plaque tournante de l’exploitation de travailleurs d’Europe de l’Est et surtout de Bulgarie

"Il est de plus en plus difficile pour nous de détecter l'exploitation sociale", déclare Filiep De Ketelaere. Auditeur du travail. Il constate que les abus commis par des Européens de l'Est sont de plus en plus fréquents à Gand. "Des gangs turcs et bulgares opèrent à partir de la ville et approvisionnent toute la Belgique en travailleurs clandestins. Ils gagnent beaucoup d'argent grâce à ça. L'argent est blanchi par le biais d'investissements immobiliers ou de transferts à l'étranger".

Filiep De Ketelaere constate différents types d'abus. "La gravité de la situation est en augmentation. Il arrive que des personnes soient engagées à temps partiel, mais qu'elles travaillent deux fois plus et donc à temps plein. Parfois, elles sont officiellement absentes ou en congé maladie alors qu'en fait, elles travaillent. Il existe également des systèmes de boîtes postales à l'étranger et de faux indépendants".

"Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui opèrent depuis Gand. Ils vont recruter des gens dans des cafés ou d'autres endroits, et trouvent souvent des Européens de l'Est qui rêvent d’une vie meilleure", ajoute Filiep De Ketelaere. "Ils finissent, entre autres, dans l'industrie de la viande ou dans le secteur de la construction".