Ivan De Vadder : "Qui rétablira la confiance dans nos institutions ?"

C’est donc un très grand débat qui a lieu en ce moment sur nos institutions. "Peut-on encore faire confiance à nos institutions ? Est-ce que c’est bien le rôle des hommes politiques de critiquer ces institutions sur la place publique ?

Selon les magistrats du Collège des cours et tribunaux, "si les responsables politiques ne doivent pas s’abstenir de s’exprimer au sujet du pouvoir judiciaire, ils doivent le faire en restant dans leur rôle et dans leurs fonctions, c’est-à-dire débattre, au Parlement, de questions telles que la détermination de la peine ou le rôle des peines de travail en droit pénal. Ces débats au Parlement doivent avoir pour objet de faire tout ce qui est possible pour restaurer la confiance du public dans les institutions en établissant des liens, en expliquant et en interprétant, et ne pas polariser. Bref de faire disparaître, par exemple, l’idée qu’il y a chez nous une "justice de classe", comme cela a été déclaré par certains dans l’affaire Reuzegom.