L'ancien bourgmestre de Meise et un ex-échevin condamnés pour corruption passive

L'ancien bourgmestre de Meise Jozef Emmerechts et l'ex-échevin Wim Verbeke ont été reconnus mercredi coupables de corruption passive par le tribunal correctionnel de Bruxelles, qui les a condamnés à un an de prison avec sursis et une amende de 32.000 euros. Quant à Gunther Van Doorslaer, il a écopé lui aussi d'un an de prison avec sursis, assorti d'une amende de 16.000 euros.