L’action “Mai sans tonte” a nourri 21 millions d’abeilles, mais que faire ces prochains mois de notre gazon ?

En évitant de tondre le gazon pendant un mois, les participants à l’action Maai Mei Niet ont permis aux herbes, plantes et fleurs de grandir librement. Les insectes - et notamment quelque 21 millions d’abeilles - ont ainsi trouvé davantage de fleurs à polliniser et donc plus de nourriture (pollen et nectar).

"Mai sans tonte" a représenté 124 hectares de gazon qui a poussé librement. Les participants ont compté 135.000 fleurs dans leurs pelouses, indique le professeur Koenraad Van Meerbeek de la KU Leuven, qui suit depuis trois ans le score national de nectar. Ce dernier est calculé sur base du nombre de mètres carrés de jardins qui ne sont pas tondus. "Nous extrapolons ce chiffre pour obtenir la superficie totale de gazon non tondu de tous les citoyens qui s’étaient inscrits".

Le professor Van Meerbeek constate que moins de citoyens ont participé cette année. "Mais la superficie de gazon non tondu était nettement plus importante que les années passées. Ce qui fait que beaucoup plus d’abeilles ont pu être nourries". C’est absolument nécessaire car les jardins sont de plus en plus pavés, comptent donc moins de fleurs et rendent la vie plus difficile aux abeilles. Leur population est en outre menacée par l’acarien varroa et le frelon asiatique.