Les lauréats du Concours Reine Elisabeth en tournée de concerts

Les trois premiers lauréats effectueront également une tournée en Corée en septembre et novembre. Cette série de concerts et de récitals les emmènera sur les scènes de Séoul, Jeju, Daegu, Sejong City, Gyeongju, mais aussi au festival d'opéra de Daegu et au festival DMZ de la ville de Goyang.

L'un des lauréats ouvrira la nouvelle saison des Concertini à La Monnaie le 6 octobre. Des concerts sont également prévus au Luxembourg (Bourglinster & CAPE), à Dubai, à Cervo (Italie) et à Schiermonnikoog (Pays-Bas). Une tournée sur le continent Nord-Américain sera coordonnée par Wittenberg Artists : au Bourgie Hall (Montréal), The Phillips Collection (Washington) et Merkin Hall (New York). Au printemps 2024, le Premier lauréat Taehan Kim reviendra en récital au Bozar.