Six nouvelles communautés religieuses locales ont été reconnues en Flandre

Il s’agit plus précisément des lieux de culte suivants: l'église évangélique Bilzen à Bilzen, l'église évangélique Pottenbakker à Courtrai, la mosquée Tauhid à Pelt, la mosquée El Mouslimine à Anvers, l'église orthodoxe HH. Georgios et Alena à Dilbeek, et l'église orthodoxe Saint Georgios à Turnhout.

Il n'y avait plus eu de nouvelle reconnaissance de communauté religieuse en Flandre depuis 2016. La reconnaissance de la dernière mosquée remonte, elle, à 2013. Le précédent gouvernement flamand avait introduit un gel des reconnaissances, estimant que le décret de l'époque ne contenait pas suffisamment de mécanismes de contrôle.