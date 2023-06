Child Focus n'a encore jamais reçu autant d'appels concernant l'atteinte à l'intégrité sexuelle des mineurs

Dans son rapport annuel pour l'année 2022 publié ce jeudi, Child Focus s'inquiète de la forte augmentation du nombre de dossiers d'atteinte à l'intégrité sexuelle des jeunes en ligne. La Fondation qui oeuvre en faveur des enfants disparus et sexuellement exploités a ouvert une centaine de nouvelles affaires de "sextorsion" et plus d'une centaine de dossiers de "sexting" non consensuel l'an dernier. Les signalements pour fugue et les disparitions inquiétantes sont également en hausse.