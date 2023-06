Deux jeunes soupçonnés de vouloir commettre un attentat en Belgique interpellés aux Pays-Bas

Le ministère public néerlandais examine l'implication possible de deux jeunes âgés de 16 et 19 ans originaires d'Eindhoven et Deventer dans la préparation d'un attentat terroriste en Belgique. Leur arrestation s'inscrit dans l'enquête ouverte en Belgique après l'interpellation le 4 mai dernier, dans le milieu tchéchène, de sept personnes suspectées de préparer un attentat.