Le groupe suisse Glas Trösch va construire une usine de verre sur l’ancien site Philips à Lommel

Glas Trösch a été fondée en Suisse en 1905. Le groupe Glas Trösch compte actuellement 60 sites (Suisse, Allemagne, France, Pologne, Ukraine, Moldavie, Hongrie, Turquie, République Tchèque et USA) et 6 000 collaborateurs. Le groupe produit une large gamme de produits verriers de haute qualité tels que le verre isolant, le verre de sécurité, le verre trempé, le verre feuilleté et le verre technique pour des applications architecturales et industrielles. Glas Trösch est une entreprise familiale, actuellement dirigée par la quatrième génération.