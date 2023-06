Le ministre de la Justice s'entretiendra avec des étudiants à Louvain sur l'affaire Sanda Dia

La discussion se tiendra à 19h à l'Alma 2, dans la Parkstraat, dans le centre de la ville estudiantine du Brabant flamand. Une "protestation silencieuse et sereine", lancée sur la toile par un groupe d'étudiants, se tiendra préalablement à cet endroit à 18h30.

Sanda Dia, un jeune étudiant ingénieur de la KU Leuven, est décédé lors de son baptême en 2018 au sein du Cercle Reuzegom. Dans cette affaire, 18 prévenus ont été condamnés par la cour d'appel d'Anvers à des travaux d'intérêt général et à 400 euros d'amende.

"La mort de Sanda Dia et le procès Reuzegom ont suscité beaucoup d'indignation et de tristesse. Les jeunes et les étudiants se posent des questions et émettent des critiques. La Justice ne peut pas rester sourde", écrit le ministre sur Facebook. Ce dernier engagera donc la conversation "avec tout étudiant qui en ressentira le besoin", non pas dans le but d'élaborer "un discours unilatéral", mais "pour écouter et répondre aux questions".