Les membres du personnel habitant à moins de 3 km de l’UZ Gent ne peuvent plus se rendre au travail en voiture

"Ce changement de mobilité est ambitieux quand on sait que la moitié de nos employés habitent à plus de 10 kilomètres et que 30 % d'entre eux travaillent toujours en équipe", poursuit Stijn Van Daele.

D'ailleurs, pourquoi tant de gens se rendent-ils encore aujourd'hui au travail en voiture à l'hôpital universitaire de Gand ? Tout simplement parce que, malgré les embouteillages, c'est parfois plus confortable ou plus rapide, à l'exception bien sûr de la recherche d'une place de parking.

L'heure de départ a en effet un impact considérable sur la durée des trajets en voiture. Par exemple, selon une étude du bureau de recherche MINT - commandée par l'hôpital universitaire de Gand - il faut entre 20 et 30 minutes à 5h30 du matin pour se rendre de Lochristi (banlieue de Gand) à l'UZ, alors qu'à 8h du matin, il faut entre 30 et 45 minutes, en raison des embouteillages. Il en va de même pour Wondelgem, Wetteren et Merelbeke.

C'est ce que montre la carte ci-dessous. Plus les points sont orange, plus le temps de trajet est long. Les points verts sont généralement des personnes qui habitent à moins de 3 kilomètres du campus et qui ne pourront plus s'y rendre en voiture entre 7 heures et 11 heures. Conclusion : il vaut mieux y aller à pieds ou à vélo à ce moment-là.