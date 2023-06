Nous sommes près de 11,7 millions en Belgique : une forte hausse suite à l'afflux de réfugiés ukrainiens

Le 1er janvier 2022, la population s'élevait à 11.584.008 en Belgique. L'an dernier, elle s'est donc accrue de 113.549 personnes, soit une hausse de 0,98% "nettement supérieure à la normale", qui est d'environ 0,5%.

Si le nombre plus important de décès (plus de 116.000) que de naissances (quelque 113.500) en 2022 explique en partie cette augmentation, celle-ci est surtout due à la différence entre le nombre d'immigrations (233.629) et d'émigrations (117.085).

Il y a donc plus de personnes qui sont venues s'installer dans l'une des trois Régions belges que d'individus partis vivre ailleurs, pour un solde migratoire "plus fortement positif que la normale" (+116.544).

Parmi les nouveaux arrivants, un quart (57.514 immigrants, soit 24,6%) avaient la nationalité ukrainienne.