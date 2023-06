Un Néerlandais arrêté après des perquisitions menées à Anvers dans le milieu de la drogue

Les enquêteurs ont utilisé le réseau de messagerie crypté Sky ECC, prisé par les organisations criminelles pour communiquer, afin d'identifier une organisation criminelle dont le quartier général se situait dans le district anversois de Borgerhout.

L'organisation serait en charge d'un trafic de stupéfiants depuis et à destination du port d'Anvers, via les Pays-Bas. Une tonne de cocaïne aurait notamment transité via l'organisation.

La police a perquisitionné mardi le quartier général présumé de l'organisation où se trouvaient trois hommes, dont le Néerlandais placé sous mandat d'arrêt. Ce dernier réside dans le district de Borgerhout.

La propriété perquisitionnée est un hangar luxueusement aménagé, comprenant une salle de sport entièrement équipée et, au premier étage, un appartement spacieux équipé d'un jacuzzi.

Au cours de l'opération, les enquêteurs ont découvert 42 kg de cocaïne, deux armes de poing et 12.000 euros en espèces. La police a en outre saisi un véhicule qui comprenait plusieurs caches probablement utilisées pour faire transiter la drogue.