Violent incendie dans le département menuiserie d’une école de Maaseik : 2 000 élèves doivent rester chez eux

Vers 7h00 ce jeudi matin, les pompiers étaient toujours en train d'éteindre l'incendie au campus scolaire Mosa RT sur le Sint-Jansberg à Maaseik. "Nous savons déjà que le bâtiment H, le département menuiserie, a été complètement détruit", explique Inge Segers du campus scolaire Mosa RT. "Le bâtiment A, où se trouvent la direction, le secrétariat et les bureaux des enseignants, n'est plus utilisable non plus. Les pompiers sont encore en action".

L'incendie s'est déclaré vers 20h45. La caserne de Maaseik de la zone d'assistance du Limbourg oriental s'est rendue la première sur les lieux, mais il s'est avéré que l'aide des pompiers de la région, tels que ceux de Bree et de Maasmechelen, ainsi que des collègues du Limbourg néerlandais voisin, était nécessaire.

En un rien de temps, les flammes ont jailli du toit à plusieurs mètres de hauteur. Par précaution, l'internat a été évacué, mais il n'y avait pas de danger immédiat. "Les services de sécurité n'étaient pas obligés de le faire", a déclaré Johan Tollenaere, maire de Maaseik. "Mais c'est la direction de l'école qui en a décidé ainsi. En raison de la fumée, l'alarme incendie s'est déclenchée, ce qui a suscité l'inquiétude et la panique chez certains élèves. Environ 70 élèves ont été priés de rentrer chez eux ou d'être récupérés par leurs parents.