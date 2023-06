Interdiction de pompage d'eau dans les provinces d’Anvers et du Limbourg

Le gouverneur de la province du Limbourg, Jos Lantmeeters, a annoncé ce vendredi l'interdiction de pompage d'eau des bassins fluviaux de la Molse Nete et du Grote Laak, qui font tous les deux parties du bassin de la Nette, à partir de samedi. La décision intervient après celle de la gouverneure de la province d'Anvers, Cathy Berx, qui a instauré une interdiction identique pour tous les cours d'eau non navigables et les canaux publics dans plusieurs bassins versants.