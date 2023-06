La Flandre aura un droit de préemption lors de ventes publiques d'œuvres d'art

Ce droit de préemption ne sera exercé que lors de ventes aux enchères publiques - et non privées -, sur le prix le plus élevé demandé. La décision prise ce vendredi par le gouvernement Jambon s'inscrit dans le cadre du décret "sur les pièces maîtresses" (le "Topstukkendecreet").

Ce texte protège le patrimoine culturel mobilier que la Flandre souhaite conserver sur son sol, à savoir des objets ayant une signification archéologique, historique, artistique ou scientifique particulière. Ce décret a permis de définir une liste des chefs-d'œuvre du patrimoine culturel mobilier. Une place dans cette liste est réservée aux œuvres non seulement rares, mais aussi considérées comme indispensables.

Les propriétaires de ces œuvres de grande valeur pourront désormais demander une subvention pour une restauration et devront demander une autorisation de sortie - temporaire ou définitive - de l'une de ces pièces hors de Flandre.