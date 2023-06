Le géant allemand de l'énergie RWE suspend son projet de batterie à Dilsen-Stokkem

"Je ne suis pas surprise”, réagissait la bourgmestre de Dilsen-Stokkem, Sofie Vandeweerd, au micro de Radio 2. "Il y avait des rumeurs qui circulaient attestant que le projet n’aurait pas été économiquement intéressant. Certainement après la décision du fédéral de maintenir deux réacteurs nucléaires plus longtemps en activité, ainsi que d’autres décisions de politique énergétique. Il fallait s’attendre à l’abandon du projet”.

La bourgmestre est néanmoins déçue. "Nous étions contents qu’un permis ait été refusé pour une centrale à gaz et qu’on ait plutôt opté pour un projet de plus grande qualité environnementale pour Dilsen-Stokkem. De plus, l’entreprise RWE avait depuis des années déjà une option sur 12 hectares sur le terrain d’activité économique. Le propriétaire va devoir chercher un nouveau candidat pour son terrain".

Sofie Vandeweerd (Open VLD) estime que la coalition fédérale doit faire preuve de plus de rapidité. "Mon parti libéral mais aussi l’ensemble du gouvernement ont attendu trop longtemps avant de prendre des décisions sur l’énergie. Une entreprise comme RWE développe pendant des années les moyens d’approvisionner tout le monde en électricité à des moments de grosse consommation. Elle a dû attendre et faire des ajustements tout ce temps. Il faut qu’on prenne plus rapidement des décisions politiques, afin que les entreprises puissent plus facilement investir et être tournées vers l’avenir", estimait encore la bourgmestre (photo archives).