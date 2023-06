Les Fêtes de Gand célèbrent leur 180e édition sur le thème du rajeunissement

Les Fêtes de Gand se dérouleront cette année du 14 au 23 juillet et proposeront 3.250 activités, dont plus de la moitié seront gratuites. C’est ce qu’ont indiqué ce vendredi les autorités communales gantoises lors d'une conférence de presse. Cette année, l'édition sera placée sous le signe du rajeunissement et de l'innovation, en proposant davantage d’activités pour les enfants et les jeunes, et en journée.