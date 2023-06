Les sauveteurs en mer du Nord mettent en garde contre la fraîcheur de l'eau, malgré la canicule

Comme le week-end dernier, la SNCB a décidé de mettre en circulation des trains supplémentaires à destination et en provenance de la Côte ce week-end. "Samedi et dimanche, il y aura huit trains supplémentaires à destination d'Ostende et de Blankenberge, en provenance de l'intérieur de la Belgique, ainsi que huit trains au retour", déclarait Bart Crols, porte-parole de la SNCB.

L'Institut royal météorologique (IRM) prévoit des maxima de 25 à 27 degrés à la côte durant le week-end, tandis que les températures à l'intérieur des terres pourraient atteindre, voire dépasser, les 30 degrés.