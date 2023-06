Piquets de grève chez Delhaize: le tribunal de première instance donne raison au Setca

Les syndicats et la direction de Delhaize s'affrontent judiciairement depuis plusieurs semaines au sujet de l'usage de la procédure de la requête unilatérale par l'entreprise dans le but d'ouvrir les magasins et dépôts bloqués par des piquets de grève. Pour rappel, le personnel proteste contre la décision du groupe de franchiser les 128 magasins qui lui reste en gestion propre. Il craint une détérioration des conditions de travail et des salaires dans les magasins qui seront franchisés.

Delhaize a obtenu devant le tribunal de première instance de Bruxelles une interdiction des piquets pour tous les magasins et centres de distribution en Belgique, valable jusque mi-juin, rappelle l'entreprise. Ce jeudi, le Setca annonçait cependant que le tribunal de première instance du Brabant wallon a donné tort à Delhaize après un recours contre l'utilisation de la requête unilatérale. "Le juge a déclaré qu'il n'y avait aucune nécessité absolue pour Delhaize d'utiliser la requête unilatérale dans le cadre des actions de grèves puisque celles-ci ne s'accompagnaient en aucune façon de voie de faits", explique le Setca.

L'organisation syndicale socialiste évoque "une petite victoire judiciaire mais d'une importance capitale". Dans les conclusions de l'ordonnance, le tribunal explique notamment que Delhaize ne fournit pas "un seul élément concret" justifiant sa demande et ne précise "à aucun moment la nature concrète du préjudice grave et difficilement réparable" craint lors de l'introduction de la requête. "Aucune circonstance concrète n'est rapportée qui permettrait d'étayer l'existence d'un usage abusif ou simplement disproportionné du droit de grève sur le territoire du Brabant wallon", explique le juge.