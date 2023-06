En quête de fraîcheur ? Voici des endroits où la baignade est autorisée en Flandre

Ces dernières années, la qualité de l'eau des canaux, rivières et ruisseaux flamands s'est considérablement améliorée. Il sera donc bientôt plus facile de créer des lieux de baignade en plein air en Flandre : le gouvernement flamand a approuvé un projet de décret simplifiant les règles et permettant aux autorités locales de désigner elles-mêmes des zones dites de baignade en eau libre. Les conditions telles que la présence d’extincteurs, de cabines de douche ou de voies d'évacuation seront supprimées.

À Gand, 1 500 personnes ont manifesté pour réclamer plus d'eau de baignade libre en se baignant dans le Houtdok, dans le quartier portuaire. La ville va en tenir compte, surtout après l'assouplissement approuvé par le gouvernement flamand. L'administration étudie donc trois endroits dans la ville où la baignade en eau libre pourrait être autorisée.

L'un d'eux est le bras latéral du Watersportbaan, les deux autres sont encore incertains. Un dossier à suivre donc.