Qu’est-ce qui motive les Bruxellois à apprendre le néerlandais ?

A l’occasion de ses 20 ans d’existence et pour pouvoir encore mieux adapter son offre à la demande concrète des Bruxellois qui estiment qu’il est important pour eux d’apprendre le néerlandais, la Maison a réalisé une étude de motivation auprès de 4.139 apprenants. Elle en présentait les résultats tout récemment en compagnie de six d’entre eux - Valeria, Omar, Stela, Saïd, Marouan et Olivier -, qui faisaient part de leur expérience et leurs aspirations aux ministres flamands de l’Intégration Bart Somers et des Affaires Bruxelloises Benjamin Dalle.

"Apprendre le néerlandais est l’un des morceaux du puzzle de vie des adultes qui vivent dans cette ville remplie de diversité qu’est Bruxelles. Pour poursuivre leurs efforts, ils ont besoin d’expériences positives et d’une confirmation rapide que l’apprentissage du néerlandais peut vraiment faire toute la différence pour eux", constate Els Deslé, directrice de la Maison du néerlandais à Bruxelles.

Les six adultes qui témoignaient en présence des deux ministres flamands étudient le néerlandais dans un but très personnel et concret. "J’apprends le néerlandais pour donner toutes les chances à ma fille", expliquait Stela. "J’aime parler et cela me fait plaisir de participer à des activités intéressantes tout en apprenant le néerlandais", indiquait Omar.

Saïd a un projet original : "Je dirige une entreprise de nettoyage dont la plupart des employées ont peu de temps en-dehors du travail. Je voudrais qu’elles découvrent le néerlandais. J’organise donc des tables de conversation sur le lieu de travail". Quant à Olivier, il a déménagé de France en Belgique. "Pour mon travail, je n’ai pas besoin du néerlandais, mais bien pour m’intégrer encore mieux dans ce pays trilingue".