Des objets d’exception Art nouveau dévoilent leur histoire au Musée BELvue

Architectes, décorateurs, orfèvres et joailliers, dessinateurs, peintres, relieurs et graveurs ont participé au mouvement éphémère que fut l’Art nouveau à la transition entre le 19e et le 20e siècles. Membres de la haute société, ils se rencontraient dans les salons ou de grandes expositions nationales et internationales. Ou ils étaient tout simplement voisins, collègues, membres d’un même cercle, professeurs dans une même université. Ils ont créé et innové, et noué des liens d’amitié.

L’architecte gantois Victor Horta a ainsi commandé à l’orfèvre Philippe Wolfers un service de 350 couverts en argent, du type "207 moderne", avec des motifs Art nouveau et ses initiales "VH". Autrefois dispersés, les couverts sont à nouveau au complet, avec notamment des fourchettes à homard et à huitres, des couverts à salade, une pelle à asperge, et d’autres ustensiles de tables inhabituels.