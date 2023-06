Accord entre la Flandre et la Bulgarie pour lutter contre l’exploitation de main d'œuvre

Le ministre flamand de l'Emploi Jo Brouns (photo archives) a passé ce lundi des accords avec les services diplomatiques de Bulgarie pour coopérer dans la lutte contre les sociétés pourvoyeuses de main d'œuvre qui exploitent des travailleurs à des salaires inférieurs aux minimums légaux. La semaine dernière, l'Auditorat du travail de Gand indiquait avoir constaté que l'exploitation sociale de travailleurs européens de l'Est, et en particulier des Bulgares, est de plus en plus répandue. "C’est une véritable mafia. Des patrons recrutent des travailleurs non-déclarés à Gand et les envoient dans le reste du pays. Ce faisant, ils empochent des profits colossaux en éludant les cotisations sociales et en ne payant pas les salaires légaux".