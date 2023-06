Le Vlaams Belang lance une feuille de route pour l'indépendance de la Flandre : "Saisir l’élan donné en 2024"

Lors d’un congrès qualifié de "communautaire", qui s’est tenu dimanche à Lierre (province anversoise), le parti d’extrême-droite Vlaams Belang (VB) a présenté un plan par étapes grâce auquel il espère voir aboutir un jour l’indépendance de la Flandre. Le président du parti Tom Van Grieken (photo) estime qu’il faudra saisir notamment l’élan donné en juin 2024, après les élections législatives et régionales. Et il tend la main au parti nationaliste flamand N-VA. "L’indépendance flamande commence avec un gouvernement flamand fort", expliquait la cheffe de groupe à la Chambre, Barbara Pas, dans l’émission dominicale "De Zevende Dag" (VRT). Quant au député fédéral Theo Francken (N-VA), il se dit peu étonné et pas impressionné par la stratégie du VB.