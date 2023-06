Les réserves d’eau diminuent à cause de la sécheresse, mais la situation n’est pas inquiétante

Les mois de mars et avril derniers auront été extrêmement pluvieux, comparés à la moyenne de saison. Ce qui a permis aux réserves d’eau et au niveau de la nappe phréatique de monter au-dessus de la normale. Entretemps, cela fait déjà un mois que des précipitations importantes n’ont plus été enregistrées à Uccle et il ne semble pas que de grosses pluies s’annoncent dans les prochains jours.

On peut donc se demander si les précipitations abondantes du printemps auront suffi pour compenser les mois de sécheresse qui nous attendent. "Le temps sec qui perdure depuis mi-mai fait baisser les réserves d’eau rapidement", indiquait au micro de Radio 1 l’hydraulicien Patrick Willems. "Un quart des cours d’eau en Flandre est descendu à un niveau très bas. Mais la situation n’est pas encore inquiétante grâce aux pluies du printemps".