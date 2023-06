Un projet artistique transforme Anvers en galerie d’art à ciel ouvert

La "Onboards Biënnale" - traduisez en français par "Biennale sur panneaux" - est donc un projet de plein air de la ville d’Anvers. Pendant un mois, une bonne centaine d’œuvres d’art pourront ainsi être admirées sur des panneaux publicitaires installés dans les rues de la métropole et ses districts. A 200 endroits différents au total. Le thème général de l’exposition à ciel ouvert s’intitule "In Touch".

"Grâce à ce projet, les artistes sont littéralement mis en contact avec le public et le public entre en contact avec les artistes", expliquait à Radio 2 Sanja Tomic, l’une des instigatrices du projet. Il prend ses quartiers tous les deux ans à Anvers, depuis 2021.

La Biennale est un projet d’accès facile, ouvert à tous et gratuit. "L’idée a germé de la nécessité de rendre l’art plus accessible à la société", souligne Sanja Tomic. Via un code QR apposé sur chaque panneau, les passants curieux peuvent obtenir davantage d’informations sur les œuvres exposées. Ils peuvent aussi voter pour leur œuvre préférée. Les trois artistes qui auront ainsi récolté le plus de votes recevront un Prix du public.