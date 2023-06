Des niveaux élevés de PFAS découverts dans un quartier de Vilvorde

L'eau ne doit pas non plus être utilisée pour remplir sa piscine ni arroser le jardin. Il est toutefois autorisé de nettoyer sa voiture avec cette eau ou de tirer la chasse d'eau. "Nous n'excluons pas la possibilité que d'autres lieux suivent encore", avance le bourgmestre Hans Bonte. C’est-à-dire que des concentrations élevées de PFAS y seraient constatées. Bonte souligne que la population doit être attentive, mais qu'il n'y a aucune raison de paniquer.

Vilvorde étant une vieille ville industrielle, la présence du PFAS n'est pas illogique, estime le bourgmestre. "Ce qui est regrettable, c'est que nous avons détecté des niveaux de PFAS élevés à plusieurs endroits, mais on ne sait pas quand une enquête approfondie suivra. J'appelle les autorités supérieures à débloquer les moyens nécessaires rapidement."

D'autres niveaux élevés de PFAS avaient été détectés sur les sites de CAT et de AKZO. Derrière la gare, sur le site de CAT, le terrain a déjà été assaini, comme un nettoyage à grande échelle est en cours. Le but est de construire un nouveau quartier avec des maisons, des magasins et des bureaux.

Pour rappel, les polyfluoroalkylés (PFAS) sont un groupe incluant plus de 4.700 molécules soupçonnées pour certaines d'avoir un impact néfaste sur la santé.