La canicule attire des rapaces rares en Belgique

D’après Natuurpunt, la combinaison des premières chaleurs estivales après une longue période plus froide, des courants ascendants chauds qui les accompagnent et d'un vent de sud-est a amené un nombre sans précédent d'oiseaux méridionaux en Belgique et aux Pays-Bas. Les grands rapaces utilisent les bulles de convection, des courants ascendants chauds, pour gagner de l'altitude et planer plus loin sans trop d'énergie. C'est ainsi qu'ils se déplacent sur de plus longues distances.

Jeudi, un groupe de 24 vautours fauves a été observé au-dessus de la région du Heuvelland, en Flandre occidentale. Selon Natuurpunt, les oiseaux vont probablement bientôt repartir vers le sud, car ils ne trouvent pas de sites de reproduction adéquats ni suffisamment de nourriture en Belgique.