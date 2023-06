Le compagnon de la bourgmestre alostoise Ilse Uyttersprot, déclaré coupable de son assassinat, écope de 30 ans de réclusion

Après deux heures et demie de délibération, le jury de la cour d'assises de Gand a finalement condamné Jurgen Demesmaeker à 30 ans d'emprisonnement, ainsi qu'à cinq ans de mise à disposition du tribunal de l'application des peines (TAP). Il n’écope donc pas de la plus lourde peine.

Les jurés et les juges professionnels ont en effet estimé qu’il y avait des circonstances atténuantes. "L’accusé s’est livré spontanément à la police après les faits et a collaboré à l’enquête judiciaire. Il a ainsi montré qu’il prenait en quelque sorte ses responsabilités".

L’arrêt mentionne aussi la personnalité de sa mère, qui a livré un témoignage très dur sur la personnalité de son fils au tribunal. Les jurés estiment que “la mère est froide, ne fait pas preuve de cette compassion inépuisable que les mères ont en général. Cela a certainement influencé de façon négative le caractère de Demesmaeker. L’absence d’une protection a endommagé les normes sociales du coupable", estiment les jurés.

Les proches d'Ilse Uyttersprot ont réagi avec soulagement à la condamnation. La mère, les deux fils et l'ex-mari de la victime étaient présents lors de l'arrêt. "Il est et restera un assassin. Il gardera cette étiquette jusqu'à la fin de sa vie. C'est très important pour nous", a déclaré l'ex-mari de la victime. "Ces semaines ont été difficiles. Ce que nous devons retenir, c'est que les témoignages ont dressé une très belle image de notre mère. Une femme forte, douce et serviable. Une femme et une maman fantastique aussi", a conclu le fils cadet d’Ilse Uyttersprot.