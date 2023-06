Les parents de mineurs délinquants coresponsables devant le juge en Flandre ?

La 6e réforme de l'État a donné de nouvelles compétences aux entités fédérées en matière de réponse à la délinquance juvénile, ce qui a mené la Flandre à adopter en 2019 un décret en la matière. L'an dernier, le nord du pays a enregistré 1.035 placements en institutions pour jeunes délinquants, soit une augmentation de 41% en cinq ans, indiquent les ministres Crevits et Demir, qui jugent une nouvelle étape nécessaire.

Au-delà des mesures de prévention, qui passent notamment par des actions contre l'absentéisme scolaire et des campagnes sur la criminalité de la drogue, le plan prévoit de fournir aux tribunaux plus de capacités d'intervention. Les deux ministres insistent sur le rôle des parents. "Des adultes qui ne rempliraient pas leur devoir parental pourront être sanctionnés comme coresponsables du comportement criminel de leurs enfants", a affirmé la ministre Demir (photo). "Si l'enfant a moins de 18 ans, les parents devront toujours comparaître devant le juge de la jeunesse et être impliqués dans le trajet qui aidera leur enfant".