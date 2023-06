Des écoles bruxelloises testent la semaine de quatre jours pour lutter contre la pénurie d’enseignants

Dans les écoles néerlandophones de Bruxelles, la pénurie d’enseignants est particulièrement criante. C’est ce qui pousse les établissements scolaires à chercher des solutions pour donner cours avec moins de personnel ou pour attirer davantage de nouveaux collègues. Deux écoles primaires de la commune d’Evere annoncent donc qu’elles suspendront les cours les mercredis à partir de la rentrée de septembre. Trois autres écoles ont également le projet d’introduire la semaine des quatre jours, mais attendent encore le feu vert de l’inspection.

Dans les écoles primaires Papageno et De Weg-Wijzer de l’enseignement de la Communauté flamande à Bruxelles il n’y aura pas cours le mercredi dès septembre. Les élèves pourront rester à la maison ou venir à la garderie de l’école pour suivre des activités payantes, comme des cours de langues ou de musique.

Pour compenser les quatre heures de cours qui tomberont le mercredi, les élèves resteront une heure de plus à l’école les quatre autres jours de la semaine. Pour rendre cette longue journée de cours plus supportable pour les enfants de maternelles et primaires, la septième heure de cours sera avant tout consacrée à la pratique de la théorie apprise. Pour les plus petits, cela signifiera une lecture interactive.