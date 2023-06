Ivan De Vadder: "Alexander De Croo risque de devenir le Churchill de la rue de la Loi"

On constate que tant le Vlaams Belang que la N-VA considèrent le PS comme un interlocuteur incontournable. Et effectivement le dernier sondage en date révèle que le PS retrouverait pratiquement son score de 2019, mais que les socialistes flamands de Vooruit gagneraient également beaucoup de voix. Ce qui ferait des socialistes la plus grande famille politique en Belgique.

"La troisième réalité qui se dégage du sondage c’est le succès de Vooruit, qui a doublé son résultat en Flandre depuis le scrutin de 2019. Donc si une tendance à la baisse se confirme de sondage en sondage pour Open VLD, en revanche Vooruit fait une montée depuis les dernières élections. Si on fait le calcul avec le résultat des socialistes francophones au niveau fédéral et le résultat des socialistes flamands au même niveau, ils formeront ensemble de loin la famille politique la plus grande en Belgique. Ce qui leur donnerait le droit d’initiative pour entamer les discussions de formation d’une coalition. On sait alors qu’une reconduction de la coalition Vivaldi actuelle serait une possibilité, mais avec un socialiste comme Premier ministre, et plus un libéral", conclut Ivan De Vadder.