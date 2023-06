Pas de permis à points ? Vooruit accuse le PS et le MR de morts sur les routes

Interviewé ce mercredi matin dans l’émission "De ochtend" sur Radio 1 (VRT), le député socialiste flamand Joris Vandenbroucke (Vooruit) a accusé les partis francophones socialiste PS et libéral MR de se rendre responsables de morts sur les routes en bloquant le dossier du permis à points, alors que la N-VA s’offrait pour une majorité de rechange. Selon ce député, PS et MR agissent de la sorte pour ne pas perdre d’électeurs aux scrutins de 2024. Le ministre fédéral de la Mobilité, Georges Gilkinet (Ecolo), affirme que le permis à points est l’un des moyens d’accroître la sécurité routière, mais pas en but en soi.