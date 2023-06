Héros en Colombie, quel est le secret de la popularité du Berger malinois ? 

L'inconvénient du succès du Berger malinois est qu'il s'agit d'une race de chien très demandée dans le monde entier.

"Le monde entier en veut. Le commerce des malinois est énorme et des fortunes sont parfois payées, même pour des chiens non dressés. Mais comme je l'ai dit, avec eux, il y a de bonnes chances que vous puissiez les dresser. Car en fin de compte, c'est ce qui coûtera le plus cher : les heures que l'éducateur canin doit y consacrer. Il faut donc avoir de grandes chances de réussir".

Mais le pire, c'est que les refuges pour animaux sont également remplis de Bergers malinois parce qu'ils sont parfois acquis par des personnes qui n'ont tout simplement pas le temps de s'occuper d'eux. "Un malinois doit être occupé tout au long de la journée, c’est un chien de travail et d'activité. Ce n'est donc pas un chien d'appartement, surtout si vous êtes souvent absent. Il sera d’autant plus à son aise et heureux dans une maison avec un jardin. Il a besoin de sortir pour se dépenser et canaliser son énergie".