La Flandre orientale interdit le pompage dans les cours d'eau non navigables

Tout comme l’avaient fait la gouverneure de la province d’Anvers Cathy Berx et le gouverneur du Limbourg Jos Lantmeeters la semaine dernière, la gouverneure de la province de Flandre orientale Carina Van Cauter a, à son tour, interdit temporairement le captage dans les cours d'eau non navigables. En cause, la sécheresse persistante et des niveaux d'eau très bas.