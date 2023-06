Le roi Philippe assiste à une démonstration de forces spéciales à Amman

L’exercice s'articule autour de quatre grands thèmes: libération d'otages, actions directes en milieu urbain, survie et progression tactique et combat motorisé. Pour les actions en milieu urbain, les para-commandos avaient pour théâtre d'exercice le 'King Abdullah Special Operations Training Center' à Amman, un site qui permet des entraînements à balles et explosifs réels.

Les exercices de combat mobile étaient eux menés en milieu désertique, à Ta Al Quayarah, dans le sud du pays. Sous les yeux du roi Philippe et du roi Abdallah II, les militaires belges ont reconstitué, à balles réelles et à grands coups de grenades explosives, une situation lors de laquelle ils doivent réagir à une attaque impromptue. "Outre la confrontation à des conditions climatiques et de terrain extrêmes, on peut acquérir ici en quelques semaines des compétences qui prendraient plusieurs mois en Belgique grâce à la qualité des infrastructures", relevait le commandant Frédéric Linotte. "Le terrain sur lequel on s'entraîne dans le sud de la Jordanie est aussi grand que l'ensemble de nos facilités."