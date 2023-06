Azote: un éleveur de porcs sur 5 accepte l'offre de rachat du gouvernement flamand

D'ici 2030, le nombre de porcs en Flandre devra diminuer de 30%, selon l'accord régional flamand sur les émissions d'azote. En chiffres absolus, on dénombre 5,86 millions de têtes au nord du pays. Cela signifie qu'il faut diminuer cette population de 1,8 million en sept ans. Afin d'y parvenir, un programme de rachat volontaire d’exploitations a été mis en place.

Le gouvernement flamand y alloue 200 millions d'euros. Jusqu'ici, seules les petites et moyennes exploitations qui contribuent à plus de 0,5 % des émissions d'azote dans la nature environnante, ont droit à une indemnisation. Zuhal Demir (photo) déclarait sur Radio 1 vouloir examiner la possibilité d'inclure les éleveurs de porcs dont l'impact est inférieur à ces 0,5 %. Ce vendredi après-midi, le gouvernement flamand décidait effectivement d'élargir son programme de rachat aux éleveurs de porcs dont l'impact des émissions d'azote est inférieur à 0,5%. La proposition a été envoyée pour avis au Conseil d'Etat. Le gouvernement Jambon espère pouvoir contacter les éleveurs concernés à l'automne.

Les éleveurs de porcs peuvent encore se manifester jusqu'à ce samedi s'ils souhaitent participer au programme de rachat. La ministre suppose que des éleveurs se feront encore connaître en dernière minute et se dit satisfaite du nombre d’éleveurs qui ont déjà répondu à l’appel de rachat volontaire.

Le syndicat des agriculteurs Boerenbond estime pour sa part que 175 éleveurs volontaires n’est pas un chiffre impressionnant. "La mesure n’est pas efficace, l’offre n’est pas assez attrayante. Non seulement en raison du montant de rachat proposé mais aussi à cause des conditions imposées", indiquait Wouter Wytynck du Boerenbond à VRT NWS. Les éleveurs ne peuvent en effet plus obtenir par la suite de permis d’exploiter, que ce soient des porcs ou du bétail. Selon Zuhal Demir, ces mesures sont nécessaires pour satisfaire aux règles environnementales imposées au niveau européen.