Conner Rousseau révèle être bisexuel, mais ne veut pas répondre aux questions de VRT NWS

"Je lutte avec mon orientation", confie Conner Rousseau dans la vidéo réalisée avec Eric Goens et sa maison de production Bargoens, postée sur YouTube et accessible à qui le souhaite via ce canal. "Cela va mieux qu'il y a quelques années, mais j'ai toujours énormément de difficultés. Je ne sais pas vraiment ce que je suis", ce qui complique sa vie, reconnaît le jeune président de Vooruit, qui vient d’ailleurs d’être réélu à ce poste à 95% des voix. "Certains se demanderont sans doute: mais pourquoi vient-il avec cela subitement?", interroge Conner Rousseau, avouant qu’il aurait préféré attendre de mieux comprendre ce qui lui arrive avant de s’exprimer publiquement. "Mais je suis déjà claustrophobe et j'ai l'impression de me trouver dans une petite pièce dont les murs se rapprochent un peu chaque jour".

Le timing choisi laisse aussi penser que le parti socialiste flamand ne voulait pas de ces révélations en pleine campagne électorale, ce qui aurait conduit certains à penser que Conner Rousseau voulait en tirer parti électoralement, analysait notamment le journaliste politique Ivan De Vadder (VRT). Avec ces confidences, le président de Vooruit affirme espérer que cela permettra de calmer les choses. "Je me sens traqué car énormément de gens spéculent (sur mon orientation sexuelle). J'ai besoin d'air et j'espère que cela va me rendre un peu d'oxygène et de disponibilité mentale pour m'occuper d'autres choses".