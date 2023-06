Un Anversois, champion du monde de barbe dans la catégorie Garibaldi

"C'est très amusant de participer à des compétitions internationales parce qu'on rencontre des gens du monde entier et qu'on découvre de nouvelles techniques et de nouveaux styles", explique Lars. "C'est devenu peu à peu mon identité. Si vous avez une barbe de novice, les gens ne vous parlent pas. Alors qu’ aujourd'hui, je me fais aborder presque quotidiennement dans le centre d'Anvers par des gens qui trouvent ma barbe "très stylée" ou qui me posent des questions sur le temps qu'il faut attendre avant d’en obtenir une pareille".

Lars n'a pas l'intention de raser sa barbe tout de suite. "En août et en septembre, je participerai encore à deux compétitions locales et, dans deux ans, ce sera à nouveau le championnat du monde, cette fois à Pittsburgh, aux États-Unis. Je ne sais pas encore si je resterai dans la même catégorie ou si j'essaierai de laisser pousser encore un peu ma barbe.