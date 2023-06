Un campus dédié au divertissement verra le jour en Flandre, autour de Tomorrowland

Plus précisément, la région de Boom doit devenir un "hotspot" européen de la recherche, l’innovation et la création dans le secteur du divertissement. L’école supérieure Howest de Courtrai, l’institut de micro-électronique Imec de Louvain, l’école supérieure Thomas Moore d’Anvers et l’entreprise We Are One World, qui produit Tomorrowland, s’associeront pour la mise en œuvre du projet ambitieux.

Le gouvernement flamand va chercher des endroits adéquats où pourront s’installer des entreprises qui représentent déjà une valeur sure dans le secteur du divertissement, mais aussi des startups, ainsi que des établissements d’enseignement et de recherche. "Avec des festivals comme Tomorrowland et Rock Werchter, mais aussi un secteur de médias et du jeu vidéo important, notre Région à tous les atouts en main", estime Jan Jambon (photo).

L’idée du gouvernement flamand est aussi d’attirer en Flandre des investisseurs étrangers. Ce véritable "hub" du divertissement sera placé sous l’enseigne de Flanders Technology and Innovation (FTI), un plan lancé l’été dernier par le gouvernement flamand pour relancer le secteur des spectacles et du divertissement très endommagé par les confinements et restrictions de la crise sanitaire due à l’épidémie de coronavirus.