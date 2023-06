Le personnel des prisons suivra une formation à la Kazerne Dossin de Malines

Kazerne Dossin est une ancienne caserne de l'armée belge située à Malines, en province anversoise. Pendant la Seconde Guerre mondiale, elle a été utilisée par les occupants allemands comme camp de transit pour transporter les Juifs et les Roms vers les camps de concentration d'Auschwitz-Birkenau, de Buchenwald et Ravensbrück. Le site est depuis 2012 un Mémorial, un musée et un centre de documentation sur l'Holocauste et les droits humains.

Le musée accueille de fréquentes expositions temporaires en plus de sa collection permanente. Il organise aussi depuis 2014 une journée de formation pour les nouvelles recrues à la police, axée notamment sur la tolérance et la lutte contre le racisme. Des citoyens condamnés pour faits de racisme ou d’intolérance à l’égard de certains groupes de la population sont également envoyés en visite à la Kazerne Dossin, dans un but didactique et de conscientisation. Et puis le musée malinois accueille aussi régulièrement des groupes de personnes qui veulent en savoir davantage sur la dynamique de groupe et le respect de l’autre. C’était le cas ce samedi d’une cinquantaine de supporters du club de football anversois Royal Antwerp FC.