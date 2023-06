Alexander de Croo affirme son soutien à Hadja Lahbib et rejette la responsabilité sur Bruxelles

"Il faut mettre les responsabilités politiques là où elles sont. Malgré un avis négatif, Bruxelles a quand même choisi de les inviter et même de payer leur séjour. La responsabilité se trouve à ce niveau", a-t-il déclaré au micro de VTM.

A ses yeux, la position du gouvernement fédéral à l'égard des autorités iraniennes ne fait pas de doute.

"Soyons clairs: j'ai négocié durant un an avec l'Iran pour libérer un innocent belge et j'ai finalement obtenu quatre libérations. Notre avis sur l'Iran est très clair, et j'ai fait cela avec Hadja Lahbib. Son avis sur la question est très clair", a-t-il ajouté.

De sources fédérales, on précisait en outre qu'il n'y avait pas de lien entre la venue du maire de Téhéran, Alireza Zakani, à Bruxelles et ces négociations en vue de libérer Olivier Vandecasteele.