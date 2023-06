Après la démission de Pascal Smet, la ministre Hadja Lahbib dans le collimateur de l'opposition

Les partis d'opposition N-VA et Vlaams Belang sont également de cet avis. Plus précisément, ils demandent la démission de la ministre. "Nous sommes face à la situation - et nous ne devons pas l'oublier - que Pascal Smet ne délivre pas de visas", a déclaré le chef de groupe de la N-VA, Peter De Roover.

"Je n'entrerai pas dans la question de savoir si Pascal Smet a exercé beaucoup ou peu de pression, car c'est Mme Lahbib qui au final donne son accord ou non'. Si vous constatez qu'elle et son administration avaient d'abord déclaré que c'était une mauvaise idée compte tenu des circonstances et qu'ensuite elle accepte si facilement, elle ne donne pas l'image d'une ministre qui a une forte personnalité".

Ce sont justement ces circonstances qui importent, selon Peter De Roover. "Tout d'abord, nous devons subir l'humiliation de notre compatriote Olivier Vandecasteele, retenu en otage pendant 455 jours par le régime iranien. Deuxièmement, nous devons subir l'humiliation de ne pas pouvoir le récupérer tant que nous n'aurons pas satisfait à toutes les exigences de l'Iran", ajoute-t-il.