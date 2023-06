Des archéologues découvrent un cercueil en plomb datant du 14e siècle à Bruges

Dans l'une des cryptes se trouvait un cercueil en plomb. Être enterré dans un cercueil de plomb est un privilège réservé à la classe supérieure. Le plomb est très cher, mais le corps y est mieux conservé. C'est une tradition qui se perpétue encore aujourd'hui : ainsi la reine Élisabeth II du Royaume-Uni a également été enterrée dans un cercueil recouvert de plomb.

Cette bonne conservation est extrêmement précieuse pour les archéologues et les scientifiques : le cercueil contient des tonnes d'informations sur la personne décédée et son environnement de vie, à savoir le Bruges du XIVe siècle. Le cercueil sera donc soulevé et ouvert en présence d'une équipe de spécialistes. Grâce aux découvertes, les archéologues espèrent découvrir qui était la personne décédée qui a été enterrée d'une manière aussi spéciale et privilégiée.