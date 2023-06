Deux enfants de 4 et 8 ans décèdent dans un incendie à Puurs-Sint-Amands

La mère âgée de 37 ans et ses deux enfants, une fille de 4 ans et un garçon de 8 ans, ont été transportés à l'hôpital, grièvement blessés. "Malheureusement, les deux enfants sont décédés pendant la nuit. La mère est toujours dans un état critique à l'hôpital", a déclaré Dirk Van de Sande de la zone de police de Rivierenland. Une quatrième personne a également été blessée, un voisin qui a voulu apporter son aide et qui a fait une chute dans le jardin.

L'incendie s'est déclaré peu avant minuit. L'incendie a été bref mais violent. La maison est inhabitable et la maison mitoyenne a été gravement endommagée, mais les habitations voisines n'ont pas été touchées. "L'enquête sur les circonstances de l'incendie est toujours en cours. Il n'y a pas encore d'éclaircissements à ce sujet", a déclaré Dirk Van de Sande. Un expert en incendie est sur place et la rue est fermée à la circulation.

Ce qui est déjà clair, c'est que la mère se trouvait à l'extérieur de la maison lorsque les services d'urgence sont arrivés. Les enfants se trouvaient au premier étage de la maison. "La mère a pu se mettre à l'abri et les pompiers ont pu sortir les enfants. Mais encore une fois, les circonstances exactes de ce qui s'est passé feront partie de l'enquête".