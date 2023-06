L'ancien CEO de Bpost était au courant depuis janvier 2022 d'accords secrets sur le contrat de distribution des journaux

Selon un audit interne, Bpost aurait conclu un accord secret avec un concurrent, le petit distributeur PPP. Ce dernier, tout comme Bpost, était candidat aux subventions publiques pour la distribution des journaux, mais s'est retiré au cours de la procédure. Bpost est donc restée seule candidate aux subventions.

Ce retrait n'aurait pas été fait sans raison, selon l'audit interne. PPP, le concurrent de Bpost, aurait reçu en échange une partie des livraisons de journaux que Bpost assurait jusqu'alors. Les éditeurs des journaux Het Laatste Nieuws et De Morgen (DPG Media) et De Standaard et Het Nieuwsblad (Mediahuis), entre autres, ont annoncé en janvier 2022 qu'ils laisseraient progressivement PPP livrer 70.000 journaux supplémentaires, en commençant par la distribution à Gand.

Selon l'audit interne, en échange des journaux supplémentaires qu'elle était autorisée à livrer, PPP retirerait son offre pour les subventions publiques du contrat de journaux. Ce contrat rapporterait à Bpost 125 millions d'euros par an et est important pour l'emploi au sein de l'entreprise.