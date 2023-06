Le couple royal néerlandais est arrivé en train à Bruxelles pour une visite d’Etat

La cérémonie d'ouverture officielle de cette visite d'État de trois jours a eu lieu à 11h30 sur la place des Palais, devant le Palais royal, au centre de Bruxelles. Le couple royal néerlandais y a été chaleureusement accueilli par le roi Philippe et la reine Mathilde.

Willem-Alexander a ensuite été reçu, en compagnie de son épouse, par le Premier ministre Alexander De Croo et son épouse, au Lambermont, la résidence de fonction du chef du gouvernement fédéral. Le ministre néerlandais des Affaires étrangères Wopke Hoekstra et son homologue belge Hadja Lahbib étaient également présents.

Des rencontres politiques étaient inscrites à l'agenda de ce mardi. Willem-Alexander et Màxima ont été reçus dans l'après-midi à la Chambre et au Sénat par les présidentes Eliane Tillieux et Stephanie D'Hose.